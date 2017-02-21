Синоптики предупредили о дожде и мокром снеге 22 февраля

21.02.2017 15:30

Сегодня и завтра на большей территории Украины установится довольно теплая погода, однако во многих регионах ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.



Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, на дорогах страны также сохранится гололедица, особенно в утренние часы. В южных регионах 22 февраля ожидается неустойчивая погода с дождем и мокрым снегом, однако синоптики обещают очень теплый день – в дневные часы воздух будет прогреваться до 8 градусов со знаком плюс. В западных регионах Гидрометцентр также прогнозирует неустойчивую погоду с мокрым снегом и дождем. Температура воздуха составит от 2 до 8 градусов тепла. Жителей восточных регионов погода не порадует солнцем и отсутствием осадков. Завтра, 22 февраля, на большей территории восточных областей ожидается мокрый снег, особенно сильным он будет в ночные часы.



На востоке сохранится самая холодная погода, и днем там будет не выше четырех градусов тепла. Напомним, что сегодня из-за резкого ухудшения погодных условий было ограничено движение автотранспорта в Ивано-Франковской и Закарпатской областях.