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Украина заблокировала заявление ООН по Чуркину

21.02.2017 14:30
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Украина заблокировала заявление ООН по Чуркину

МИД РФ обвинилоукраинскую власть в том, что она «всем все портит»

Украинская сторона заблокировала принятие заявления председателя Совета Безопасности ООН, посвященного скончавшемуся накануне постоянному представителю РФ при организации Виталию Чуркину. Об заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Украина заблокировала принятие заявления председателя Совета Безопасности ООН, посвященное В.Чуркину. В этом вся нынешняя украинская «власть»: ничего хорошего делать не могут, только всем все портят, в том числе и себе», – написала Захарова на своей странице в Facebook

21 февраля Совбез ООН принял заявление в связи с кончиной постпреда России при организации Виталия Чуркина, выразив соболезнования его семье и правительству России.

Как сообщали «Комментарии», 20 февраля в возрасте 64 лет в Нью-Йорке скончался постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин.

20 февраля постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко сообщил, что Украина, как председательствующая страна в Совбезе ООН, должна организовать на заседании часть, которая будет посвящена смерти Чуркина.

Источник:  comments.ua



Теги: политика, Донбасс, ООН, блокирование
 
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