Укргаздобыча предупредила о новой угрозе

21.02.2017 14:40

В пресс-службе Укргаздобычи сообщили о том, что частная компания Карпатыгаз планирует приостановить работу трех дожимных компрессорных станций в соответствии с договором о совместной деятельности по добыче с Укргаздобычей, что, в свою очередь, несет огромную опасность для добычи газа, передает replyua.net.



В компании подчеркнули, что Карпатыгаз осознанно не выполняет взятые на себя ранее обязательства по обеспечению прибыльного и эффективного использования ДКС. Во второй половине февраля компания планирует приостановить деятельность Летнянской, Восточно-Полтавской и Розпашнивской ДКС, благодаря которым осуществляется бесперебойная добыча газа, отметили в Укргаздобыче.



Также в компании заявили, что Карпатыгаз предоставляет ложные причины остановки работы ДКС – в качестве основного аргумента в компании назвали дефицит материалов для перебойной работы станций и отсутствие денежных средств. Согласно данным Укргаздобычи, частная компания уже несколько раз нарушала договор, и указанные действия рассматриваются, как целенаправленная работа по дестабилизации деятельности государственной компании.