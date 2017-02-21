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Укргаздобыча предупредила о новой угрозе

21.02.2017 14:40
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Укргаздобыча предупредила о новой угрозе

В пресс-службе Укргаздобычи сообщили о том, что частная компания Карпатыгаз планирует приостановить работу трех дожимных компрессорных станций в соответствии с договором о совместной деятельности по добыче с Укргаздобычей, что, в свою очередь, несет огромную опасность для добычи газа, передает replyua.net

В компании подчеркнули, что Карпатыгаз осознанно не выполняет взятые на себя ранее обязательства по обеспечению прибыльного и эффективного использования ДКС. Во второй половине февраля компания планирует приостановить деятельность Летнянской, Восточно-Полтавской и Розпашнивской ДКС, благодаря которым осуществляется бесперебойная добыча газа, отметили в Укргаздобыче. 

Также в компании заявили, что Карпатыгаз предоставляет ложные причины остановки работы ДКС – в качестве основного аргумента в компании назвали дефицит материалов для перебойной работы станций и отсутствие денежных средств. Согласно данным Укргаздобычи, частная компания уже несколько раз нарушала договор, и указанные действия рассматриваются, как целенаправленная работа по дестабилизации деятельности государственной компании. 



Теги: Донбасс, газ, угроза
 
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