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В Евросоюзе решили заморозить счета Януковича и Ко еще на один год

21.02.2017 15:55
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В Евросоюзе решили заморозить счета Януковича и Ко еще на один год

Евросоюз согласовал продление заморозки активов бывшего президента Украины Виктора Януковича и 15 его соратников еще на один год. Об этом сообщает RFE/RL со ссылкой на источники в ЕС, передает Апостроф.

Ожидается, что данное решение будет подготовлено 1 марта и одобрено министрами ЕС на встрече 3 марта.

Впервые Евросоюз заморозил активы Януковича и его соратников в 2014 году за незаконное присвоение государственных средств. С тех пор данные санкции продлевались ежегодно.

В 2016 году Виктор Янукович и несколько людей из его окружения попытались обжаловать данные санкции в Европейском суде, но суд назвал эти ограничительные меры законными.

 

Источник:  from-ua.com



Теги: Донбасс, счет, Евросоюз, Янукович
 
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