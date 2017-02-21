В Евросоюзе решили заморозить счета Януковича и Ко еще на один год

21.02.2017 15:55

Евросоюз согласовал продление заморозки активов бывшего президента Украины Виктора Януковича и 15 его соратников еще на один год. Об этом сообщает RFE/RL со ссылкой на источники в ЕС, передает Апостроф.

Ожидается, что данное решение будет подготовлено 1 марта и одобрено министрами ЕС на встрече 3 марта.

Впервые Евросоюз заморозил активы Януковича и его соратников в 2014 году за незаконное присвоение государственных средств. С тех пор данные санкции продлевались ежегодно.

В 2016 году Виктор Янукович и несколько людей из его окружения попытались обжаловать данные санкции в Европейском суде, но суд назвал эти ограничительные меры законными.

Источник: from-ua.com