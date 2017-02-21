В Украине начали производить кошерное пиво

21.02.2017 22:10

«Уманьпиво» станет также одним из поставщиков кошерной продукции, в частности в Израиль

В Украине лишь несколько производителей имеют право производить кошерные продукты. И теперь этот список пополнила и компания «Уманьпиво», сообщает URB.ua.

Сертификат кошерности утвердил главный раввин Умани Яаков Жан, согласно которому он подтверждает качество продукции компании «Уманьпиво» кошерный круглый год (кроме Песах) до 17 января 2018 и обеспечивает беспрепятственный допуск к производственным мощностям предприятия для контроля качества.

Документ подтверждает качество кошерной продукции компании «Уманьпиво» на год и дает беспрепятственный допуск к производственным мощностям предприятия для контроля качества продукции, пишет местное издание «Вечерняя Умань».

Компания «Уманьпиво» теперь станет также одним из поставщиков кошерной продукции за рубеж, в частности в Израиль.

Источник: comments.ua