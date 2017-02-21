В Україні викрили російських пропагандистів

21.02.2017 21:30

Працівниками Служби безпеки України було викрито організації, які співпрацюють з росіянами та планували поширювати серед українського населення ідею федералізації, повідомляє replyua.net з посиланням на ВВС.



Таку інформацію було озвучено очільником СБУ Василем Грицаком. За словами глави СБУ, українські громадські організації в співпраці з спецслужбами Російської Федерації прагнули почати поширення ідей про виборність очільників областей й керівників обласних правоохоронних органів, поновлення зв’язків з РФ в сфері економіки та визнання особливого статусу російської мови. Діють такі організації на Одещині, Дніпропетровщині, Харківщині, а також в Запорізькій області. Координаторами організацій є колишні члени «Українського вибору» Медведчука та конкретні особи, які були помічені в підтримці контактів з російськими спецслужбами. Свою діяльність ці організації, за словами Василя Грицака, реалізовують завдяки проведенню різноманітних круглих столів, форумів, конгресів, а також шляхом створення петицій. Наразі в СБУ було задокументовану таку діяльність. Про подальші дії української Служби безпеки щодо цих організацій Грицак не повідомив.



Нагадаємо, раніше повідомлялось, що деякими українськими патріотичними спільнотами в соцмережах керують представники спецслужби РФ. Метою такої діяльності є підбурювання населення до масових заворушень.