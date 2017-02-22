Антифашистские" неонацисты-наемники меняют Донбасс на более денежные горячие точки

22.02.2017 20:30

За время войны на востоке Украины в незаконных вооруженных формированиях на оккупированной территории Луганской области успели повоевать около 200 иностранцев из дальнего зарубежья

В Черногории продолжается расследование попытки переворота, которая была предпринята осенью прошлого года. Определенные силы как внутри страны, так и за ее пределами не устраивала проевропейская и евроатлантическая политика нынешнего руководства государства. Власти Черногории открыто заявляют, что за внешним фактором стоят исключительно российские спецслужбы, а в роли внутреннего — некоторые местные группировки и их лидеры, прошедшие подготовку в РФ.

Ярким примером подтверждения этих слов является тот факт, что среди «засветившихся» в ходе неудавшейся попытки переворота был и Братислав Живкович (он родом из Сербии), возглавляющий одно из самых распиаренных в российских и сепаратистских СМИ наемнических подразделений, воюющих на стороне луганских боевиков. «Главный луганский четник» вдруг бросил «дела» на Донбассе и срочно прибыл туда, где назревала новая горячая точка. Об участии иностранных наемников в войне против Украины корреспонденту «ФАКТОВ» рассказали сотрудники Управления СБУ в Луганской области.

«Функции вербовочных центров за рубежом выполняют многочисленные «общества дружбы»

За время войны на Донбассе в незаконных вооруженных формированиях на оккупированной территории Луганской области успели повоевать около 200 иностранцев из дальнего зарубежья. Кадровый состав «солдат удачи» постоянно менялся. Пик их присутствия в зоне донбасского конфликта пришелся на осень 2014-го — зиму 2015-го.

Наиболее многочисленной категорией иностранных наемников в рядах донбасских сепаратистов стали сербы. Они заявляют, что на Донбассе сражаются бесплатно — якобы за антифашистские идеалы. В действительности услуги иностранных наемников, тем более профессионалов, прошедших подготовку в элитных зарубежных спецподразделениях, стоят очень дорого.

Премьер-министр Сербии Александр Вучич сообщил на одной из пресс-конференций, что его соотечественники, воюющие на востоке Украины, на 99 процентов — боевики-наемники, получающие около 6 тысяч 500 долларов за бой. К слову, высокая стоимость их услуг — одна из причин того, что число иностранных наемников снизилось. Для военных кураторов держать всех этих «солдат удачи» без активного применения — слишком дорогое удовольствие.

— Функции вербовочных центров для потенциальных наемников за рубежом выполняют многочисленные пророссийские «организации по сотрудничеству», «общества дружбы», «культурные центры», — рассказывает сотрудник УСБУ в Луганской области Сергей Л. — В ряде случаев приезд наемников был организован по линии Россотрудничества — Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. Источником кадровых ресурсов являются зарубежные экстремистские течения и группы, ультраправые, националистические партии и организации. В этой маргинальной среде вербуется агентура для российских спецслужб. Через них создаются механизмы влияния России в странах Европы и Америки.

В основном наемники приезжают в Россию по туристическим визам. Дальше «туристы» через неконтролируемый участок границы перемещаются из РФ на оккупированную территорию Украины. При этом ни российские пограничники, ни работники миграционной службы, ни ФСБ никаких претензий к ним не имеют.

Значительную часть наемников составляют военные-профессионалы, а также те, кто имеет боевой опыт участия в локальных конфликтах в горячих точках планеты.

Отряд сербских четников «Йован Шевич» во главе с Братиславом Живковичем на слуху. В 1990-е годы «четниками» стали называть участников всех сербских националистических формирований, которые воевали в Хорватии, Боснии и Герцоговине за сепаратистские образования, — Республику Сербскую Краину и Республику Сербскую, поддерживали идею Великой Сербии и боролись против хорватских и мусульманских частей, причем с невероятной жестокостью. Из-за этого четников обвиняют в совершении военных преступлений.

42-летний Братислав Живкович родился на территории края Метохия, в селе Ражен, которое на данный момент находится под контролем албанских властей Республики Косово. Бабушка растила его в традициях сербских националистов-монархистов (четников).

Во второй половине 1990-х Живкович служил в воздушно-десантной бригаде Республики Сербия, принимал активное участие в боснийской войне и в войне в Косово на стороне Белграда. Там же познакомился и подружился с российскими военными и «добровольцами», воевавшими на стороне сербов, среди которых был и Игорь Гиркин.

— До 2014 года Живкович неоднократно бывал в РФ, встречался с представителями Оренбургского казачьего войска, других казачьих формирований, — говорит сотрудник украинской спецслужбы. — Также принимал участие в «крестных ходах» в поддержку православия в России и Сербии, русских и сербских монархических движениях. На его странице в соцсети вплоть до 2014 года негативных отзывов о нашей стране нет. Более того — там размещены посты от знакомой львовянки ко Дню независимости Украины, а также фото украинских футбольных фанатов с подписью «Поддержите братьев!» Но российская пропаганда и материальная заинтересованность сделали свое дело.

Как рассказывал сам Живкович в интервью одному из сепаратистских СМИ, он с группой сербов приехал в Крым за двадцать дней до референдума и стоял на блокпосту в Бахчисарае, «охраняя» Севастополь. Российские власти даже вручили ему медаль «За возвращение Крыма». Здесь, на полуострове, группировка Живковича называлась «Князь Лазарь». Затем участники группы прошли курс подготовки на территории РФ и были направлены воевать на стороне боевиков ОРЛО (отдельных районов Луганской области). Тут сербский «солдат удачи» получил награду «За веру и волю» из рук главного луганского террориста Игоря Плотницкого.

«Русский мир» на украинском Донбассе с оружием в руках «строит» гражданин Франции

Живкович по законодательству республики Сербия является наемником. Он неоднократно задерживался органами безопасности и полиции Сербии.

— В Луганской области подразделение стало называться Славянский четнический отряд «Йован Шевич», так как помимо сербов в него вступили российские наемники, местные сепаратисты и якобы один болгарин, — рассказывает сотрудник управления СБУ в Луганской области Юрий А. — Во время активных боевых действий в отряде было больше 30 человек. Большинство сербских наемников на востоке Украины — профессиональные разведчики или снайперы, воевавшие на Балканах и в Чечне. На стороне боевиков ОРЛО четники участвовали в боях под Луганском и Краснодоном. На их счету десятки жизней украинских военных. Последней их операцией в донбасской войне стало участие в боях за Славяносербск 28 августа 2014 года. Вскоре Братислав Живкович объявил, что миссия отряда «Йован Шевич» завершилась.

Однако уже в сентябре 2014 года на оккупированной части Луганщины был создан интернациональный отряд «Континентальное единство», куда подтянулись «солдаты удачи» из разных стран… С самого начала существования боевики отряда щедро раздавали интервью и позировали перед камерами с оружием и георгиевскими ленточками. Сепаратистские СМИ не уставали сравнивать отряд с интербригадами, воевавшими в Испании в 1930-е годы (в сознании людей, воспитанных в СССР, они окутаны романтическим флером). Таким образом населению территорий, оккупированных пророссийскими боевиками, насаждают идею о том, что «прогрессивное человечество» целиком и полностью поддерживает донбасские псевдореспублики и их «борьбу против фашизма». Кто же они, эти «пламенные антифашисты» из далеких стран и что привело их на украинскую землю?

— Лидером и идейным вдохновителем международного формирования наемников себя позиционирует Виктор Альфонсо Лента — гражданин Франции латиноамериканского происхождения, — продолжает Юрий А. — 29-летнего уроженца Тулузы всегда интересовали войны. В 18 лет он поступил на службу в 3-й парашютно-десантный полк французской морской пехоты, состоял в таких организациях, как «Блок идентичности» и «Молодые националисты». Сам же Виктор рассказывает, что служил в Афганистане, Чаде, Кот-д'Ивуаре и Габоне.

Самым большим «достижением» в «политической борьбе» Виктора было празднование дня рождения Гитлера, которое завершилось групповым поджогом мечети во французском городе Коломье. После этого он был уволен из армии.

А в начале 2014 года Виктор Лента основал организацию «Континентальное единство», главной целью которой было рекрутирование молодых французов-маргиналов для участия в войне на Донбассе на стороне пророссийских террористов.

О других участниках организации «Континентальное единство» можно найти сведения, даже не прибегая к помощи спецслужб. Большинство этих иностранцев успели «наследить» в разных уголках планеты еще до донбасского конфликта, о чем хранит информацию всезнающий Google. Вот некоторые из них:

Никола Перович — 28-летний гражданин Франции сербского происхождения. Бывший сержант французского 13-го батальона альпийских стрелков. В составе французского воинского контингента воевал в Афганистане.

Мишель (Микаэль) Такахаши — житель Парижа. Родился в 1987 году. Бывший сотрудник сети гипермаркетов. С остальными будущими «защитниками Новороссии» познакомился в социальной сети. Является активным сторонником сирийского диктатора Башара аль-Асада, сотрудничает с различными ультранационалистическими группировками Франции и Сербии.

Рено Делагард (псевдоним Рено Пиренеи) родился в 1990 году. Служил в десантно-артиллерийских войсках на юге Франции, а также во Французском иностранном легионе в Новой Каледонии. Во время проживания в городе Нант участвовал в массовых беспорядках. Оставив службу в армии, бывший сержант создает Section Pyrеnеes — ультраправую организацию, для которой он написал «Хартию борца-революционера». Был членом экстремистской организации «Третий путь». Участвовал в акции в поддержку сербского политика-националиста Воислава Шешеля, которому Международный трибунал по бывшей Югославии выдвинул обвинения в финансировании, руководстве и поддержке сербских военизированных формирований и разжигании межнациональной розни во время войн в Хорватии и Боснии в начале 1990-х.

Гийом Ленорман-Кувелье родился в Нормандии в 1988 году. Французский праворадикал, на родине активно занимался политикой. Ленорман участвовал также в группе «Идентитарная молодежь» — ультраправой националистической организации во Франции, пытающейся наладить связи с близкими по духу молодежными группами в других европейских странах. Есть сведения, что Гийом был членом скинхедовской организации «Третий путь», участников которой обвиняют в убийстве в Париже летом прошлого года Клемана Мерика, активиста молодежной антифашистской группы. «Третий путь» ныне запрещен во Франции.

Рафаэль Лусваргхи — профессиональный наемник из Бразилии, о котором «ФАКТЫ» подробно писали в прошлом году, также воевал в международном отряде боевиков. В октябре 2016-го украинские правоохранители задержали его в аэропорту «Борисполь» сразу после прибытия в Украину из Бразилии, куда он ездил «на побывку» после Донбасса. Приговором Печерского райсуда Киева Лусваргхи признан виновным по статьям «Создание террористической организации» и «Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований». Бразильцу назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы.

— Это только некоторые персоналии, но по ним можно судить об остальных, — поясняет сотрудник СБУ Юрий А. — Средний возраст боевиков — 28—35 лет. Это бывшие ультрас, участники экстремистских и неонацистских групп.

Помимо непосредственного участия в боевых действиях, раздачи интервью сепаратистским СМИ и фотографирования для соцсетей, эти профессионалы войны обучают военному ремеслу «защитников «Новороссии». Интересный нюанс: среди иностранного контингента на войне очень низкая смертность («200-е» были разве что среди сербов). Иностранцы берегут себя, держатся подальше от реальной опасности.

На сегодня многие из них уехали, но, скорее всего, не домой. У большинства на родине введены уголовные санкции за наемничество, которые в последнее время были ужесточены. Известно об уголовном преследовании наемников в Испании и Франции.

В Сербии еще весной 2015 года был ужесточен закон, согласно которому гражданину страны, принимавшему участие в военном конфликте в составе неофициальных вооруженных формирований на территории другого государства, грозит уголовное преследование. Так премьер-министр Сербии Александр Вучич отреагировал на личную просьбу президента Украины Петра Порошенко усилить ответственность за участие сербских граждан в войне на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. Вучич заверил, что «именно такого подхода и будут придерживаться в Сербии относительно наемников». В этой стране вынесено уже около 15 приговоров бывшим ополченцам.

Источник Факты и комментарии