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Фактический размер прожиточного минимума за январь – 2729 грн
Министерством социальной политики Украины, в соответствии со ст. 5 Закона Украины «О прожиточном минимуме», за январь 2017 года были установлены прожиточные минимумы для взрослых, детей до 6 и до 18 лет, для трудоспособных лиц и лиц, утративших трудоспособность. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.
Так, фактический размер прожиточного минимума в ценах января 2017 года в расчете на месяц составлял:
на одного человека 2729 грн (с учетом суммы налога на доходы физических лиц – 3127 грн),
для детей до 6 лет – 2636 грн;
для детей от 6 до 18 лет – 3197 грн;
для трудоспособных лиц – 2815 грн (с учетом суммы налога на доходы физических лиц – 3497 грн);
для лиц, утративших трудоспособность – 2318 грн.
Отмечается, что фактический размер прожиточного минимума применяется для наблюдения за динамикой уровня жизни в Украине.
Источник dnews.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, уровень жизни, прожиточный минимум
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