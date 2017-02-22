Фактический размер прожиточного минимума за январь – 2729 грн

22.02.2017 09:40

Министерством социальной политики Украины, в соответствии со ст. 5 Закона Украины «О прожиточном минимуме», за январь 2017 года были установлены прожиточные минимумы для взрослых, детей до 6 и до 18 лет, для трудоспособных лиц и лиц, утративших трудоспособность. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Так, фактический размер прожиточного минимума в ценах января 2017 года в расчете на месяц составлял:

на одного человека 2729 грн (с учетом суммы налога на доходы физических лиц – 3127 грн),

для детей до 6 лет – 2636 грн;

для детей от 6 до 18 лет – 3197 грн;

для трудоспособных лиц – 2815 грн (с учетом суммы налога на доходы физических лиц – 3497 грн);

для лиц, утративших трудоспособность – 2318 грн.

Отмечается, что фактический размер прожиточного минимума применяется для наблюдения за динамикой уровня жизни в Украине.

Источник dnews.dn.ua