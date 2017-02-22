Лидеры националистических партий обозначили для власти «красную линию»

22.02.2017 17:11

Объединенные националистические силы «Свобода», «Правый сектор» и «Национальный корпус» выдвинули властям ультиматум – своеобразную красную линию, за которую власть не имеет права переходить

Об этом во время митинга у стен Верховной Рады заявил лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок

«Первое: никакой торговли с оккупантом и с оккупированными территориями, никакой торговли на крови. Запомните, для нас это война с Московией. Для вас, может, базар, может, торговля. Но нам такой власти не надо. Вдумайтесь! Мы на 4,6 млрд покупаем их (российских) товаров. И они хотят войну выиграть? А мертвые наши герои, это для них лишь статистика? Власть говорит - альтернативы нет. А мы говорим - альтернатива есть! И это национальная альтернатива! Обеспечить все потребности украинского общества, конечно, можно. 116 млрд украинских денег за последние 10 лет вывезли в офшоры. Так как это называется? 40 млрд долларов - это только самая скромная цифра, которая озвучена, которую должны олигархи украинскому обществу», - заявил Тягнибок.

Также националисты потребовали остановить торговлю стратегическими предприятиями и землей.

Лидер ВО «Свобода» отметил, что они требуют остановить любую торговлю, а не только на период войны.

«Не только во время войны, а и вообще. Наоборот, стратегические предприятия, которые были «привахтизованы» надо национализировать, вернуть в собственность общины и запретить любые попытки их продавать. Не дай Господь, предупреждаю, парламент проголосует за торговлю украинской землей, не быть этому!», - отметил Тягнибок.

Кроме того, он подчеркнул, что власть также должна остановить «тарифный и ценовой геноцид».

«Это уничтожение нации. Это является уничтожением среднего класса. Это геноцид, внутренний геноцид украинцев. Запомните, либо вы ставите национальные интересы выше своих собственных карманов, либо убирайтесь прочь!», - отметил политик.

Националисты считают, что украинцы больше не могут терпеть власть, которая полностью себя скомпрометировала.

По словам Олега Тягнибока, за три года власть не провела системных изменений и ведет страну к «реваншу антиукраинских сил».

«Мы за выборы и парламента, и за президентские. Мы за полную перезагрузку власти. Украинцы больше не будут терпеть. Это не просто требования «Свободы», «Национального корпуса» «Правого сектора». Это стремление всех украинцев. Мы, украинские националисты, сегодня едины в своем мировоззрении и своих стремлениях. И собственно это то, чего больше всего боится власть барыг, власть предателей. Они боятся появления единой силы украинской нации, но украинское общество ждет появления этой силы. Украинцы должны получить право и шанс в конституционный способ выбрать себе ту власть, которая станет на защиту украинской нации и большого украинского государства. Мы едины, мы единая сила нации, мы та сила, которую ждало общество», - отметил Тягнибок.

Как сообщали «Комментарии», 22 февраля в Киеве на Майдане Независимости активисты ВО «Свобода», «Национального корпуса», «Правого сектора», провели Марш Национального Достоинства. Участники требовали снизить тарифы на ЖКХ, оставить мораторий на продажу земли, прекратить торговлю с оккупантами. Около 10 человек с закрытыми лицами в шапках с надписью «Национальный корпус» зажгли дымовые шашки и держали фаеры около охраны у здания Верховной Рады.

Источник comments.ua.