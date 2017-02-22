Ляшко просит СБУ открыть уголовные дела на депутатов с двойным гражданством

22.02.2017 21:30

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко считает, что народные депутаты не должны иметь гражданство других стран, как предусмотрено Конституцией, и потребовал от правоохранителей взяться за этот вопрос. Об этом он заявил на заседании парламента, передает "ГОРДОН".Политик также предлагает лишать мандата нардепов, у которых есть иностранное гражданство.

По его мнению, недопустимо иметь двойное гражданство в условиях российской агрессии.

"Уважаемые коллеги, давайте честно признаемся, в этом зале много среди нас тех, кто имеет, кроме украинского, другие гражданства. Именно поэтому, поскольку Конституция запрещает двойное гражданство, а никакие санкции за это не предусмотрены, у нас есть здесь депутаты, которые, кроме украинского гражданства, имеют российское, имеют гражданство других стран. Мы считаем, что в условиях отражения российской агрессии это абсолютно недопустимая вещь и это фактически работа на врага", – сказал Ляшко.

Также он предложил установить ответственность за двойное гражданство.

"Мы требуем от СБУ, от Генеральной прокуратуры возбудить уголовные производства против лиц, которые имеют двойное, тройное, пятерное гражданство, и мы предлагаем установить за это санкции", – отметил "радикал".

Помимо уголовной ответственности Ляшко предложил в добавок лишать таких депутатов мандата.

"Мы предлагаем народных депутатов Украины, которые имеют не только украинское гражданство, лишать мандата народного депутата Украины. Хочешь иметь российское гражданство, иди туда, в Россию, и получай мандат Государственной Думы или корочку агента Федеральной службы безопасности", – добавил политик.

Источник segodnya.ua