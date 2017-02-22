«Люди, выберите меня Президентом и я закончу войну на востоке!», — Тимошенко сделала шокирующее заявление в прямом эфире

22.02.2017 17:58

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко уверена, что если займет пост президента Украины, сможет прекратить войну.

Я просто уверена в этом. Уверенность мне дает лишь то, что абсолютное большинство людей в стране, хочет эту войну закончить.

Люди, которые возглавляют страну, не хотят эту войну заканчивать, она их устраивает. Сегодня это их гарантия пребывания у власти. Потому что они говорят, что пока война, они будут на этих должностях, и будут дальше делать, что они сейчас делают», — заявила Тимошенко.

«А я считаю, что войну и возможно, и нужно прекратить. Для этого нужен профессиональный переговорный процесс, в правильном формате. Не с террористами «ДНР/ЛНР», а в формате Будапештского меморандума, где будут Соединённые штаты, Великобритания, Европейский союз, абсолютно точно Россия, Украина и Китай, кстати, который тоже был согарантом нашего Будапештского меморандума», — сказала народный депутат.

«Если бы мы с первого дня перешли к этому формату, у нас бы уже не было войны, потому что у нас на руках есть документ. И когда президент нашей страны говорит, что нельзя полагаться на Будапештский меморандум – это означает, что он не хочет мира», — заявила лидер «Батькивщины»

Источник Перелаз.