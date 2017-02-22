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Мариупольских активистов не пускали на Марш национального достоинства в Киеве
Активистам из Мариуполя препятствовали попасть на Марш достоинства в столице. Об этом 0629 рассказал глава ячейки партии «Национальный корпус» (Мариуполь) Антон Требухов.
Около 150 мариупольцев собрались из Мариуполя поехать на Марш достоинства в столице, организованный «Правым сектором», «Свободой» и «Национальный корпусом». Активисты двигались на трех автобусах.
Попасть вовремя на марш им не удалось, потому что, по словам лидера ячейки партии «Национальный корпус» (Мариуполь) Антона Требухова, автобусы часто останавливались полицейскими и осуществлялись проверки.
Один из активистов Владимир рассказал, что впервые автобус правоохранители остановили на выезде из Мариуполя, в районе Мангуша, и продержали около часа. Второй раз почти на 40 минут автобус задержали около Киева - полицейские переписывали паспортные данные. Также задерживали автобус на короткое время и в Полтавской области.
Антон Требухов говорит, что сотрудники СБУ запугивали активистов и водителей и предлагали им отказаться от идеи поездки на марш в Киев. «Был приказ не пускать», - говорит он.
Соглашается с этим и один из активистов Владимир, который говорит о том, что, по его мнению, областные правоохранители не пропустили активистов на акции, и это напоминает ему времена Януковича, когда патриотов также задерживали, чтобы они не смогли посещать акции в Киеве.
На данный момент марш уже стартовал. Колона начала движение под партийными и национальными флагами.
В пресс-службе СБУ 0629 ответили, что у них нет информации по этому вопросу.
Организаторы намерены выдвинуть ряд требований к власти, среди которых снижение тарифов на коммунальные услуги, требование не приватизировать государственные предприятия, оставить мораторий на продажу земли, прекратить торговлю с оккупированными территориями.
"Народ оказался один на один против произвола олигархии и московского нашествия. Те, кто дорвались до власти под лозунгами Революции достоинства, и не думают выполнять задачи, которые ставили перед ними украинцы. Поэтому мы - "Национальный корпус", "Свобода" и "Правый сектор" - видим единственный путь спасения: объединение активной общины, добровольческого движения и всех националистов вокруг конкретных и практических требований", - говорится в сообщении от организаторов акции.
Теги: Украина, Донбасс, Киев, Мариуполь, СБУ, Майдан
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