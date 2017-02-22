“Мы уничтожим власть олигархов, которую по ошибке назвали украинской!” – Билецкий в Раде презентовал требования участников “Марша”

22.02.2017 14:55

Народный депутат и лидер партии "Национальный корпус" ("Азов") Андрей Билецкий 22 февраля с трибуны Парламента зачитал требования участников “Марша национального достоинства”. Бывший комбат полка “Азов” заявил, что выступает в Раде от имени миллионов работников и военных Украины, пишет "Диалог.UA".

"Кучка миллионеров и миллиардеров, многие из которых присутствуют здесь, фактически узурпировали всю власть в Украине", - заявил Билецкий. Он отметил, что небольшое количество людей представляет страну на международной арене, хотя внутри Украины они не имеют доверия у избирателей. Политик обвинил парламентариев в геноциде народа, завышенных коммунальных тарифах, безработице, стремительном обнищании. По словам Билецкого, украинские националисты объединят усилия для борьбы с оккупантом на востоке страны и нарастающим давлением Запада. Кроме этого, представители правых сил намерены ликвидировать действующую официальную украинскую власть.

Напомним, ранее активисты под стенами Рады заявили, что в случае невыполнения их требования Парламент будет распущен. Они также выдвинули ультиматум Петру Порошенко. Отметим, сегодня на улицы столицы вышли несколько тысяч человек. Акция прошла спокойно, без нарушения порядка. У Рады участники "Марша" жгли файеры, дымовые шашки и петарды. По последним данным, никто не пострадал.