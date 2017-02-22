Новая коммуналка и пенсионная реформа.

22.02.2017 11:55

Украина уже в ближайшее время подпишет очередной меморандум с МВФ и получит кредитный транш размером более млрд долларов. Условия для получения дешевого кредита до сих пор официально не опубликовали, как говорят в Кабмине, главные рекомендации МВФ: провести пенсионную реформу и открыть рынок земли. «Сегодня.ua» выяснил, как может измениться жизнь украинцев после подписания меморандума о сотрудничестве с Международным валютным фондом.

Пенсионная реформа

Главное требование валютного фонда – сократить дефицит Пенсионного фонда, который в прошлом году достиг 145 млрд грн, а в этом будет на уровне 141 млрд. Как заявляют в Кабмине, уже к апрелю правительство представит украинцам проект пенсионной реформы, согласованный с МВФ. В предыдущем меморандуме украинская власть взяла на себя обязательство принять закон о пенсионной реформе до декабря 2016-го: обещание не выполнили. Сроки продлили до конца марта этого года.

Пенсионный возраст не тронут. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что пока в Украине повышать пенсионный возраст не планируют. При этом министр соцполитики Андрей Рева подтвердил: МВФ действительно настаивал на повышении возраста выхода на пенсию.

Так, пенсионеры живут на взносы работающих украинцев. Сейчас 10 работающих содержат 11 пенсионеров. Повышение пенсионного возраста позволило бы сократить количество пенсионеров, однако, как говорит Андрей Рева, у Украины есть возможность увеличивать количество работающих. Из 16 млн трудоустроенных украинцев взносы в Пенсионный фонд платят только 10 млн.

ЕСВ придется платить всем. Как рассказали изданию в Пенсионном фонде, на данный момент чиновники рассматривают возможность обязать платить налог в ПФ всех работающих украинцев без исключений. «В мире применяется обязательность оплаты страховых взносов для всего трудоспособного населения. Мы еще пока что изучаем этот и другие методы. Но есть методы, как добровольного привлечения, так и обязательной уплаты», – поясняет Николай Шамбир.

Пенсионерам запретят работать. По словам Андрея Ревы, коснется это не всех украинских пенсионеров, а только «богатых». Так, тыс.и украинцев получают пенсии больше 10 тыс. грн, а отдельные пенсионеры, например, судьи, на заслуженном отдыхе получают более 200 тыс. грн. Пенсионерам с высокими пенсиями, предполагают в министерстве, могут запретить работать (тогда придется выбирать: или зарплата или пенсия).

Стаж сократят, и его можно будет купить. Согласно закону, в 2021-м на пенсию смогут претендовать украинцы с общим стажем не менее 30 лет, таких в стране лишь 8%. Страховой стаж будет снижен до 15 лет с первого января 2018 года, анонсировали в министерстве. При этом появится возможность купить себе 15 лет страхового стажа. По 704 грн за каждый месяц. За 10 лет придется заплатить 84 480 грн, а за 15 лет – 126 720 грн.

Кроме того, пересчитают размер пенсии – для пенсионеров с большим стажем, которые давно вышли на заслуженный отдых, размер выплат значительно увеличится. Однако, вместо этого правительство может отменить все надбавки и увеличить пенсионный возраст тем, кто не наработал необходимого страхового стажа.

Пенсионная реформа, согласно проекту меморандума, вступит в силу с января 2018 года. Предполагается, что она позволит за шесть лет полностью ликвидировать дефицит ПФ.

Что Украина уже пообещала МВФ:

постепенно урегулировать пенсионный возраст

сократить перечень тех, кто раньше выходит на пенсию;

ужесточить критерии для получения минимальной пенсии;

создать условия, при которых будет выгодно декларировать фактические доходы (детенизация зарплаты);

с 2017-го финансировать добавки к пенсиям из госбюджета, а не ПФ;

расширить базу плательщиков ЕСВ;

консолидировать законодательство о пенсионной системе (сейчас действует 20 законов).

Тарифы на коммуналку и субсидия

Газ может подорожать. Украина еще в 2016-м взяла на себя обязательство поддерживать тариф на газ на уровне не ниже «экономически обоснованного» (стоимость импортного газа плюс транспортировка и налоги). В действующем тарифе заложена стоимость импортного газа – 185 долл. за 1 тыс. кубометров, а в бюджете на 2017 год предусмотрено, что голубое топливо для Украины подорожает до 245 долл.

В СМИ отмечают: МВФ договорился с Украиной пересматривать тарифы каждые полгода (до этого речь шла о поквартальной корректировке тарифов). Если тариф по требованию МВФ пересмотрят – стоимость кубометра газа для украинцев вырастет с 6,8 до 8,5-11 грн за куб газа.

Субсидию будут выплачивать деньгами. В конце марта украинцев ждет предусмотренная меморандумом монетизация субсидий. В этом году скидку на коммуналку будут получать 9 млн семей, из государственного бюджета выделят около 51 млрд грн. «Монетизацию субсидий обсуждают в Кабинете министров. Премьер-министр, Мировой банк и рабочая группа Кабмина. Правительство об этом думает. Наконец-то осознание того, что монетизация необходима, появилось», – рассказывает представитель Минфина, руководитель офиса реформ Яна Бугримова.

По словам эксперта, как показал анализ потребления энергоресурсов, украинцы с субсидиями сжигают больше газа. В Кабмине уверены: если деньги на субсидии выдать украинцам «на руки», появится стимул для экономии – чем меньше потратили на «коммуналку», тем больше денег осталось.

Сейчас правительство рассматривает две главные модели монетизации. Первая – платить деньги теплокоммунэнерго (ТКЭ), которые будут компенсировать субсидии, вторая – перечислять деньги, выделенные на субсидии, непосредственно потребителям. При этом вторая модель также имеет несколько вариантов. На карточки могут перечислять все деньги, и украинцы смогут тратить их на свое усмотрение, или же на карточки будут перечислять только сэкономленные средства, если субсидиант использовал ресурсов меньше, чем предусмотрено социальной нормой. По планам Кабмина, монетизацию для ТКЭ внедрят в марте 2017-го, а монетизация для потребителей – в 2018-м.

Что уже пообещала Украина:

к концу марта 2017-го монетизировать субсидии;

к концу 2017-го ликвидировать дефицит «Нафтогаза»;

к апрелю 2017-го запустить механизм, позволяющий корректировать тарифы на газ для населения и удерживать поквартальные показатели;

снижать нормы потребления энергоресурсов к уровню потребления;

создать рынок газа;

тарифы на газ будут рыночными.

Продажа земли

Верховная Рада продлила мораторий на продажу земель сельхозназначения до конца 2017 года. Еще в прошлом году руководитель миссии МВФ Рон ван Руден отметил, что существующий мораторий на продажу земель делает невозможным полноценное развитие сельскохозяйственного сектора и использование земли в качестве залога для получения кредитов.

«Поэтому для Украины важно двигаться вперед с земельной реформой и внести в парламент новое законодательство, которое разрешит продажу земли», – сказал представитель МВФ.

Издание «Українські Новини» со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров с МВФ, сообщило: стороны уже согласовали отмену моратория. «Обязательства по отмене моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения избежать не удалось. Законодательная база по обороту земли и отмена моратория на ее продажу должна быть принята до 1 апреля», – говорится в материале.

К слову, кроме того МВФ настоятельно рекомендует Украине на три года заморозить размер минимальной зарплаты, сократить социальные нормативы потребления энергоресурсов, провести приватизацию и так далее.

Зачем Украине деньги МВФ

От транша Международного фонда зависит помощь и от других международных кредиторов. Фактически, кредит МВФ дает «зеленый свет» и для других кредиторов. Чтобы получить средства, Украина должна подписать меморандум о сотрудничестве, в котором возьмет на себя определенные обязательства.

Если украинское правительство не договорится с МВФ, так или иначе придется выходить на внешние рынки за кредитами и брать их под большие проценты, поясняет исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко. Какое-то время без кредитов Украина сможет использовать деньги золотовалютного резерва. При этом, как подсчитал Устенко, в золотовалютном резерве находится 15,5 млрд долларов, 4 млрд из них – чистый резерв, а остальное – деньги МВФ. Только в 2017-м Украине необходимо получить, как минимум, 5 млрд долларов.

Объем ожидаемого транша – около 1 млрд долларов. Деньги пойдут в золотовалютный резерв Национального банка.

К слову, на данный момент государственный долг Украины достиг 82,6%. По информации Минфина, Украина должна 71 млрд долларов, или 1,9 трлн грн. За прошлый год госдолг вырос на 8,3%, или на 5,47 млрд долларов. «В течение января-декабря 2016 сумма государственного и гарантированного государством долга увеличилась в гривневом эквиваленте на 357,58 млрд. При этом в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 5,47 млрд», – говорится в данных статистики, опубликованном Министерством финансов.

Несколько месяцев назад от сотрудничества с МВФ отказалась Беларусь. Фонд для получения кредита поставил ряд условий: повысить тарифы на коммуналку, приватизировать государственные предприятия, заморозить выплаты. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал условия унизительными и от кредита отказался. «Это унизительно не только для меня. Это унизительно в отношении нашего народа», — сказал Лукашенко.

Источник dnews.dn.ua