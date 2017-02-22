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Переселенцам поможет Ватикан
В Украине стартовал гуманитарный проект, направленный на оказание медикаментозной помощи и реабилитации переселенцев, пострадавших от войны на Донбассе, сообщает Донбасс SOS.
Общественная организация «Донбасс СОС» при финансовой поддержке гуманитарной акции “Папа для Украины”, инициированной Папой Римским Франциском, реализует проект «Оказание медикаментозной помощи внутренне перемещенным лицам на территории Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей и Киева».
В рамках проекта планируется оказать помощь в покупке медикаментов, лечении и реабилитации людей, пострадавших в результате войны на Донбассе.
«Проект предназначен для тех, кто действительно нуждается в помощи, и для тех, кто по объективным причинам не смог получить поддержку от других благотворительных организаций», - говорится в сообщении.
Для получения помощи от Папы необходимо прислать на электронную почту gumdsos@gmail.comкопии следующих документов:
1-я, 2-я стр. паспорта;
справка ВПЛ;
медицинское заключение врача/больницы;
рецепт от доктора и контакты врача;
если помощь необходима Вашему ребенку — свидетельство о рождении.
Также обязательно указывать свои контакты. Копии документов можно также отправить и по Новой Почте.
По вопросам обращаться на горячую линию «Донбасс СОС» 0 800 309 110.
Теги: Донбасс, Ватикан, помощь, переселенцы
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