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Порошенко убежден, что предстоящие президентские выборы в РФ являются аргументом для повышения боеготовности ВСУ
Предстоящие выборы президента Российской Федерации, запланированные на 2018 г., являются аргументом для повышения боеготовности Вооруженных сил Украины. Об этом в ходе выступления во время оперативного сбора руководящего состава Вооруженных сил Украины, который транслировал телеканал "112 Украина", заявил президент Украины Петр Порошенко.
"Безальтернативные президентские выборы в России, которые пройдут в следующем году, уже сейчас являются дополнительным аргументом для повышенной боевой готовности Вооруженных сил Украины. Ведь ясно, что игра мышцами является главной избирательной технологией. Вражеский курс по отношению к Украине и всему внешнему миру пользуется, к моему сожалению, поддержкой со стороны российских избирателей. Как говорили когда-то, "народ и партия едины". Россия будет пытаться реализовать свои имперские планы как в форме продолжения гибридной войны, так и, не исключено, открытой агрессии с масштабным применением военной силы на всех направлениях", - отметил он.
Ранее Порошенко отметил, что угроза полномасштабного военного вторжения Российской Федерации в Украину сохраняется. По информации президента, в непосредственной близости к нашим границам развернуты подразделения российских Вооруженных сил численностью до 50 тыс. человек, около 470 танков, свыше 1,7 тыс. боевых бронированных машин, около 390 артиллерийских систем и 220 систем залпового огня, около 490 боевых самолетов, сотни вертолетов, 24 боевых корабля.
Источник 112.ua
Теги: Украина, Донбасс, выборы, Российская Федерация, ВСУ
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