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Порошшенко и Гройсман подвергнутся проверке

22.02.2017 17:38
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Порошшенко и Гройсман подвергнутся проверке

Национальное агентство по предотвращению коррупции инициировало полную проверку электронных деклараций за 2015 год, которая коснется главы Украины Петра Порошенко, председателя Кабмина Владимира Гройсмана и членов КМУ, пишет DonPress.
Проверка стартует завтра и будет проводиться 60 календарных дней.
На своей странице в Facebook заместитель главы НАПК Руслан Радецкий написал: «Наконец, председателем НАПК такое предложение было поддержано и сегодня созвано заседание, на котором единогласно было принято решение о начале полной проверки президента Украины, Премьер-министра Украины и членов Кабинета Министров Украины».



Теги: Донбасс, проверка, Порошенко, Гройсман
 
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