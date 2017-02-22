Порошшенко и Гройсман подвергнутся проверке

22.02.2017 17:38

Национальное агентство по предотвращению коррупции инициировало полную проверку электронных деклараций за 2015 год, которая коснется главы Украины Петра Порошенко, председателя Кабмина Владимира Гройсмана и членов КМУ, пишет DonPress.

Проверка стартует завтра и будет проводиться 60 календарных дней.

На своей странице в Facebook заместитель главы НАПК Руслан Радецкий написал: «Наконец, председателем НАПК такое предложение было поддержано и сегодня созвано заседание, на котором единогласно было принято решение о начале полной проверки президента Украины, Премьер-министра Украины и членов Кабинета Министров Украины».