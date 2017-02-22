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Савченко подала заявление о снятии с нее депутатской неприкосновенности

22.02.2017 20:10
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Савченко подала заявление о снятии с нее депутатской неприкосновенности

Народный депутат Украины Надежда Савченко написала заявление об отказе от депутатской неприкосновенности. «Третья годовщина Майдана. Пришло время политикам выполнять свои обещания без третьего Майдана. Выполнение первого обещания: я отказываюсь от депутатской неприкосновенности. Призываю всех народных депутатов, президента и украинских судей сделать то же самое», — написала политик на своей страничке в Facebook

Савченко просит рассмотреть ее решение на заседании парламентского комитета по вопросам регламента и вынести соответствующее постановление в сессионный зал Верховной Рады.

Напомним, за время своего депутатства Савченко ушла из фракции «Батькивщина», была исключена из постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы, а также из парламентского Комитета по национальной безопасности.

Источник fakty.ua



Теги: Украина, Донбасс, Рада, депутатская неприкосновенность, Майдан
 
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