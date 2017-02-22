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Спикер Белого дома: Трамп готов заключить сделку с РФ

22.02.2017 12:35
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Спикер Белого дома: Трамп готов заключить сделку с РФ

Президент США Дональд Трамп готов пойти на сделку с Россией. Об этом сказал спикер Белого дома Шон Спайсер, передает Укринформ со ссылкой на CBS News.
Если Трамп сможет заключить сделку с Россией, он попытается это сделать, ответил на вопрос на брифинге Спайсер.

"Президент Дональд Трамп ясно сказал, если он сможет добиться соглашения с Россией, что пытались сделать несколько последних администраций, то он так и поступит, а если не сможет, то соответственно не поступит. Но он попробует. Я думаю, его успех как бизнесмена и парламентария нужно рассматривать как положительный знак, что он способен это сделать", – отметил Спайсер.

По его словам, американский лидер сможет найти общий язык в борьбе с ИГ и в вопросах, связанных с ростом экономики.

"Если это будет в интересах США, он пойдет на сделку. Над этим мы продолжим работать с Россией", – подчеркнул пресс-секретарь Белого дома.
Ранее вице-президент США Майк Пенс сказал, что США будут "привлекать Россию к ответственности" и требовать выполнения минских соглашений даже в то время, как Трамп ищет общий язык с РФ.

Источник from-ua.com



Теги: Россия, США, Донбасс, президент, Белый дом
 
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