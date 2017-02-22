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Угроза полномасштабного вторжения сохраняется, на границе стоит 50-тысячная армия России – Порошенко

22.02.2017 20:47
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Угроза полномасштабного вторжения сохраняется, на границе стоит 50-тысячная армия России – Порошенко

Об угрозе полномасштабного вторжения со стороны РФ в ходе оперативного сбора командования ВСУ заявил Петр Порошенко, передает ИА «Вчасно».
Свидетельством этого Президент назвал размещение Россией в непосредственной близости от украинских границ подразделений российских вооруженных сил численностью до 50 тысяч человек.
По словам Петра Порошенко, у них на вооружении около 470 танков, более 1700 боевых бронированных машин, около 390 артиллерийских систем и 220 систем залпового огня, около 490 боевых самолетов, сотни вертолетов, 24 боевых корабля.
«Русские создают новые, расширяют и модернизируют имеющиеся базы, другие объекты военной инфраструктуры. Нет никакой гарантии, что в любое время это все не движется на нас, - отметил Порошенко. – На Донбассе Россия сформировала два армейских корпуса, в состав которых входят шесть механизированных бригад, одна пехотная бригада, три полка, две артбригады, другие подразделения. Управления ими и всестороннее обеспечение осуществляется, конечно же, агрессором - Россией. Дополнительно привлечены регулярные подразделения вооруженных сил РФ. Сейчас уже примерно три с половиной тысячи человек».
Кроме того, Глава государства заявил об угрозе для украинских границ со стороны неподконтрольного Кишиневу Приднестровья, где располагается российский военный контингент.



Теги: Донбасс, граница, угроза, вторжение
 
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