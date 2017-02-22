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В Одессе задержан контрактник ВМС, который намеревался везти на столичный Майдан 12 автоматов

22.02.2017 09:00
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В Одессе задержан контрактник ВМС, который намеревался везти на столичный Майдан 12 автоматов

В Одессе в одной из частей ВМС задержан контрактник, который намеревался везти на Майдан в Киев 12 автоматов АК и винтовку СВД. Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос на своей странице в Facebook.

Согласно сообщению, благодаря работе военной контрразведке и СБУ, следователи военной прокуратуры Южного региона задержали военнослужащего-контрактника ВМС одной из частей, дислоцированной в Одессе.

Военнослужащий заказал из зоны АТО и купил для так называемой "Одесской народной республики" 12 автоматов АК и винтовку СВД. После допроса стало известно, что контрактник собирался везти оружие сегодня ночью в Киев для применения на Майдане.

Источник 112.ua



Теги: Донбасс, Киев, Одесса, оружие, Майдан, АТО
 
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