В РФ запретили денежные переводы в Украину

22.02.2017 19:00

В России Госдума приняла в первом чтении законопроект, ограничивающий денежные переводы в Украину и другие государства, осуществляемые с помощью иностранных платежных систем. Законопроект "О внесении изменений в закон "О национальной платежной системе" был подготовлен и внесен в Госдуму депутатом фракции "Единая Россия" Владиславом Резником, передает Интерфакс-Украина.

Если законопроект будет принят в трех чтениях, он вступит в силу со дня его официального опубликования.

Закон является ответом на запрет российских платежных систем на территории Украины, введенный в конце октября 2016 года, когда Украина запретила деятельность ряда российских платежных систем, в том числе "Золотой Короны" и "Юнистрим".

"Установление данного запрета привело к ограничению конкуренции на российском рынке платежных услуг, осуществляемых в виде трансграничных переводов денежных средств без открытия счета, в пользу иностранных платежных систем", - говорится в пояснительной записке к закону.

Согласно закону, в случае введения иностранным государством ограничений на использование на его территории платежных услуг, оказываемых российскими операторами, не будут осуществляться переводы денежных средств, в том числе электронные, с территории РФ на территорию такого государства с использованием иностранных платежных систем. Нарушение такого ограничения приведет к взысканию Банком России штрафа с лица, осуществившего перевод, в размере произведенных платежей.

Законопроект также ограничил трансграничные переводы средств без открытия банковского счета, осуществляемые вне российских или иностранных платежных систем.

Напомним, 17 сентября президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о персональных спецсанкциях против РФ.

В расширенный список санкций попали шесть популярных российских платежных систем. Среди них - платежные системы "Золотая корона", "Колибри", "Международные денежные переводы Лидер", "Юнистрим", Anelik и Blizko.

Источник from-ua.com