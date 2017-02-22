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В РФ запретили денежные переводы в Украину
В России Госдума приняла в первом чтении законопроект, ограничивающий денежные переводы в Украину и другие государства, осуществляемые с помощью иностранных платежных систем. Законопроект "О внесении изменений в закон "О национальной платежной системе" был подготовлен и внесен в Госдуму депутатом фракции "Единая Россия" Владиславом Резником, передает Интерфакс-Украина.
Если законопроект будет принят в трех чтениях, он вступит в силу со дня его официального опубликования.
Закон является ответом на запрет российских платежных систем на территории Украины, введенный в конце октября 2016 года, когда Украина запретила деятельность ряда российских платежных систем, в том числе "Золотой Короны" и "Юнистрим".
"Установление данного запрета привело к ограничению конкуренции на российском рынке платежных услуг, осуществляемых в виде трансграничных переводов денежных средств без открытия счета, в пользу иностранных платежных систем", - говорится в пояснительной записке к закону.
Согласно закону, в случае введения иностранным государством ограничений на использование на его территории платежных услуг, оказываемых российскими операторами, не будут осуществляться переводы денежных средств, в том числе электронные, с территории РФ на территорию такого государства с использованием иностранных платежных систем. Нарушение такого ограничения приведет к взысканию Банком России штрафа с лица, осуществившего перевод, в размере произведенных платежей.
Законопроект также ограничил трансграничные переводы средств без открытия банковского счета, осуществляемые вне российских или иностранных платежных систем.
Напомним, 17 сентября президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о персональных спецсанкциях против РФ.
В расширенный список санкций попали шесть популярных российских платежных систем. Среди них - платежные системы "Золотая корона", "Колибри", "Международные денежные переводы Лидер", "Юнистрим", Anelik и Blizko.
Источник from-ua.com
Теги: Украина, Россия, Донбасс, банк, денежный перевод
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