В Украине растет число самоубийств среди детей. ВИДЕО

22.02.2017 07:25

В Украине возросло число суицидов среди несовершеннолетних.

Дети сознательно хотят свести счеты с жизнью, и даже пишут прощальные записки. Отдельных подростков на трагические поступки толкают запреты родителей играть в компьютерные игры, а других - чрезмерная активность в социальных сетях, где подростки выполняют квесты в группах смерти, таких как "Синий кит".

Видео ТСН.

Источник Трибун.