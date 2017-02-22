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В Украине растет число самоубийств среди детей. ВИДЕО

22.02.2017 07:25
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В Украине растет число самоубийств среди детей. ВИДЕО

В Украине возросло число суицидов среди несовершеннолетних.

Дети сознательно хотят свести счеты с жизнью, и даже пишут прощальные записки. Отдельных подростков на трагические поступки толкают запреты родителей играть в компьютерные игры, а других - чрезмерная активность в социальных сетях, где подростки выполняют квесты в группах смерти, таких как "Синий кит".
Видео ТСН.

Источник Трибун.



Теги: Донбасс, дети, самоубийство
 
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