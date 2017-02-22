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В УКРАЇНІ ПРИЗНАЧЕНІ ДОСТРОКОВІ ВИБОРИ
Верховна Рада призначила вибори майже 40 міських, селищних та сільських голів.
Зокрема, народний депутат, член Комітету ВР з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Олена Бойко зазначила, що загалом потрібно провеcти позачергові вибори 1 міського, 1 селищного та 41 сільського голови у зв’язку з достроковим припиненням їхніх повноважень.
Як стало відомо, за власним бажанням припинили повноваження 34 голови місцевих рад, 1 – у зв’язку з набуттям законної сили обвинувального вироку суду.
Крім того, зазначає 5 канал повноваження ще восьми посадовців припинено у зв’язку із смертю. Водночас, за словами Бойко, парламент переносить розгляд питання про призначення виборів чотирьох голів місцевих рад.
У результаті Верховна Рада ухвалила постанови про призначення виборів 39 голів сільських, селищних та міських рад.
Джерело Zvistka
Теги: Украина, Донбасс, выборы
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