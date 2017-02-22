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В Запорожье обстреляли кафе

22.02.2017 12:15
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В Запорожье обстреляли кафе

В Запорожье вечером 21 февраля неизвестные обстреляли кафе Efes на улице Сталеваров. В пресс-службе патрульной полиции сообщили, что стрельба произошла внутри помещения около 19.40.

По словам правоохранителей, с одного номера поступило 15 вызовов о стрельбе, информирует местный портал 061.

В пресс-службе ГУ Национальной полиции в Запорожской области сообщили, что пока никто не задержан. В больницу за помощью также никто не обращался.
Пока никто не задержан.

Напомним, 18 февраля в Деснянском районе Киева в результате стрельбы в кафе ранения получили два человека.

Источник korrespondent.net



Теги: Донбасс, Запорожье, кафе, стрельба, патрульная полиция
 
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