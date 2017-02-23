Археологи совершили еще одно открытие в Ровно

23.02.2017 20:20

В самом центре Ровно археологи нашли часть старинного поместья. В конце прошлого года раскопали первый тоннель, а теперь к нему "добавились" несколько ходов и огромные подземные комнаты.

"Кирпич видно – это широкий формат. Пустоты характерны для 19 века. Здесь их они очень хорошо заметны. Есть надежда найти и клеймо", – рассказывает об открытии научный сотрудник Ровенского областного краеведческого музея Алексей Вознюк.

Историки полагают, что подземелье является частью княжеского дворца. Три века назад он стоял на месте нынешнего парка и до наших дней не сохранился. По словам Алексея Вознюка, здесь могла располагаться кухня. Также эксперты до сих пор не сошлись в едином мнении о возрасте находки. Так, в некоторых местах кирпич относится к 13 веку. Археологи уверены – ответы на вопросы все еще скрыты в земле.

"В 100 метрах георадарная установка нашла ходы на двух уровнях. Это очень перспективное направление", – говорит о дальнейших перспективах для ученых глава управления культуры городской мэрии Тарас Максименко.

Источник: segodnya.ua