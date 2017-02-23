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Археологи совершили еще одно открытие в Ровно
В самом центре Ровно археологи нашли часть старинного поместья. В конце прошлого года раскопали первый тоннель, а теперь к нему "добавились" несколько ходов и огромные подземные комнаты.
"Кирпич видно – это широкий формат. Пустоты характерны для 19 века. Здесь их они очень хорошо заметны. Есть надежда найти и клеймо", – рассказывает об открытии научный сотрудник Ровенского областного краеведческого музея Алексей Вознюк.
Историки полагают, что подземелье является частью княжеского дворца. Три века назад он стоял на месте нынешнего парка и до наших дней не сохранился. По словам Алексея Вознюка, здесь могла располагаться кухня. Также эксперты до сих пор не сошлись в едином мнении о возрасте находки. Так, в некоторых местах кирпич относится к 13 веку. Археологи уверены – ответы на вопросы все еще скрыты в земле.
"В 100 метрах георадарная установка нашла ходы на двух уровнях. Это очень перспективное направление", – говорит о дальнейших перспективах для ученых глава управления культуры городской мэрии Тарас Максименко.
Источник: segodnya.ua
Теги: Донбасс, археология, Ровно, открытие, пещера
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