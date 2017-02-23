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Експерт: Україна ризикує зіпсувати відносини зі США через референдум про вступ до НАТО

23.02.2017 17:40
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Експерт: Україна ризикує зіпсувати відносини зі США через референдум про вступ до НАТО

В інтерв’ю виданню ЛІГА Майкл О’Хенлон, який є старшим науковим співробітником Інституту Брукігнса, заявив, що Україна проситиме членство в НАТО, якщо на референдумі громадяни проголосують «за». А це - гарантований шлях погіршити відносини між США і Росією. Експерт не переконаний, що у цьому зацікавлений сам американський президент Дональд Трампінформує replyua.net

О’Хенлон також вважає, що український президент Петро Порошенко, ініціюючи проведення референдуму про членство в НАТО, має намір домогтися погіршення російсько-американських стосунків. У такому разі, йому потрібно діяти обережно, тому що потрібно думати ще й про те, якими будуть відносини України з США в результаті. «Я вважаю, що фундамент відносин хороший. Україна - вражаюча країна, яка намагається пережити важкий період. Але якщо питання членства в НАТО буде використано в спробі посилити російсько-американську ворожнечу, є велика ймовірність, що адміністрація Трампа буде дуже незадоволена цим. Я вважаю, що ця ініціатива – помилка», - зазначив американський експерт. 

Оцінюючи перспективу скасування Вашингтоном антиросійських санкцій, Майкл О’Хенлон додав, що якщо Путін не погодиться на поступки щодо Донбасу, зробити це буде складно. 

 




Теги: Украина, США, Донбасс, НАТО
 
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