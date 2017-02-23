Фирташ снова за решеткой — СМИ

23.02.2017 22:45

Сегодня, 23 февраля, не успел Дмитрий Фирташ покинуть здание Земельного суда Вены, как австрийская полиция снова его взяла под арест

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источники.

Эту информацию подтверждают и сторона защиты по «делу Фирташа». Так, по их словам, сразу же после вынесения вердикта об освобождении их подзащитного с обязательством внести залог, сдать загранпаспорт и являться в суд по требованию, прокуратура обжаловала это решение.

Мотивом для нового задержания украинского бизнесмена стало незакрытое дело о его экстрадиции в США.

«Фирташ отрицает все обвинения против него, и мы уверены, что его невиновность будет доказана», – заявили адвокаты.

По информации австрийских СМИ, суд должен определиться о мере пресечения в отношении Дмитрия Фирташа по «американскому» делу днем в пятницу, 24 февраля.

Напомним, как сообщала Politeka, 21 февраля Высший земельный суд Вены удовлетворил иск прокуратуры Австрии на предыдущее решение суда, отказавшего в экстрадиции Фирташа в США. В тот же день украинского бизнесмена задержали.

Сегодня, 23 февраля, как сообщала Politeka, суд Вены рассмотрел запрос Испании об экстрадиции олигарха Фирташа и принял решение освободить его без внесения дополнительного залога, а также обязал сдать свой заграничный паспорт.

Источник: politeka.net