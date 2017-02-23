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Фирташ снова за решеткой — СМИ
Сегодня, 23 февраля, не успел Дмитрий Фирташ покинуть здание Земельного суда Вены, как австрийская полиция снова его взяла под арест
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источники.
Эту информацию подтверждают и сторона защиты по «делу Фирташа». Так, по их словам, сразу же после вынесения вердикта об освобождении их подзащитного с обязательством внести залог, сдать загранпаспорт и являться в суд по требованию, прокуратура обжаловала это решение.
Мотивом для нового задержания украинского бизнесмена стало незакрытое дело о его экстрадиции в США.
«Фирташ отрицает все обвинения против него, и мы уверены, что его невиновность будет доказана», – заявили адвокаты.
По информации австрийских СМИ, суд должен определиться о мере пресечения в отношении Дмитрия Фирташа по «американскому» делу днем в пятницу, 24 февраля.
Напомним, как сообщала Politeka, 21 февраля Высший земельный суд Вены удовлетворил иск прокуратуры Австрии на предыдущее решение суда, отказавшего в экстрадиции Фирташа в США. В тот же день украинского бизнесмена задержали.
Сегодня, 23 февраля, как сообщала Politeka, суд Вены рассмотрел запрос Испании об экстрадиции олигарха Фирташа и принял решение освободить его без внесения дополнительного залога, а также обязал сдать свой заграничный паспорт.
Источник: politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, тюрьма, арест, Фирташ
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