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Гончаренка знайшли за кілька годин. Відомі деталі викрадення
Українські спецслужби провели успішну операцію з повернення викраденого народного депутата Олексія Гончаренка. Про це розповів прокурор Одеської області Жученко Олег, передає replyua.net.
За його словами, наразі народний депутат знаходиться в безпечно місці. Крім того, також повідомляється, що зловмисники, які викрали Гончаренка, хотіли помститися йому за деякого громадянина Кушнарьова. «Батько вищезгаданого громадянина Кушнарьова являється депутатом районної ради Лиману. Саме він являється замовником викрадення», - повідомили у прокуратурі. Крім того, за словами Жученка, він не лише був замовником, але і сам виїхав на місце злочину для того, щоб завдати нардепу Гончаренку тілесні ушкодження. В той самий час представник одеської прокуратури не пояснив, чим саме надокучив народний депутат сім’ї районного депутата.
Як повідомлялося раніше, у четвер, 23-го лютого, на території Одеси було викрадено народного депутат України Олексія Гончаренка. У поліції зазначали, що не отримували офіційного повідомлення про даний інцидент. Пізніше з’явилося декілька версій викрадення, серед яких були обмальований фрагмент Берлінської стіни біля посольства Німеччини в Україні та критика на адресу російської влади.
Теги: политика, Донбасс, похищение
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