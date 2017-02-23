Гончаренко рассказал, с кем испортил отношения — видео

23.02.2017 20:00

Народный депутат Украины, заместитель главы фракции БПП Алексей Гончаренко испортил отношения с посольством ФРГ после инцидента с Берлинской стеной

Об этом он рассказал в интервью Politeka.

«Я буду как-то жить дальше с этим. А посол ФРГ не боялся, что на него обидится народ той страны, в которой он работает, когда говорил, что можно проводить выборы при наличии в стране оккупационных войск? Меня это намного больше волнует», — прокомментировал он.

Политик уверен, что сделал все абсолютно правильно, в этом его убедила реакция на его рисунок. При этом Гончаренко отмечает, что единственное, о чем он думал в тот момент, как ровно вывести буквы. «Я доволен. Знаете, я могу сказать, что в Европе постоянно звучат какие-то мысли, что вот Украина еще и еще что-то должна сделать, чтоб она пошла на очередные уступки. Честно говоря, это уже утомляет, Россия не делает ничего, а они говорят – это Путин, он сумасшедший, а вот вы должны», — подчеркнул нардеп.

Он также добавил, что написать «Nein» его подвигла накопившаяся обида на некоторых западных партнеров.

Читать интервью полностью можно тут.

Как сообщала Politeka, сегодня Алексею Гончаренко хотели отомстить за трагические события 2 мая в Одессе. В частности, речь идет о пожаре в Доме профсоюзов.

По словам главного прокурора Одесской области Олега Жученко, Гончаренко должен был «ответить» за погибшего в Доме профсоюзов Кушнарева, отец которого является депутатом Лиманской РГА. Именно он, заявляли в прокуратуре, является заказчиком убийства. При этом Гончаренко не хотели убить, его хотели подвергнуть пытками: избить, облить кислотой, изуродовать, лишить зрения, переломать коленные чашечки.