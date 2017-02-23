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Гонтарева заявила о сценарии на «чёрный день» для Украины

23.02.2017 19:45
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Гонтарева заявила о сценарии на «чёрный день» для Украины

Глава Нацбанка Валерия Гонтарева дала интервью журналистам Reuters, в рамках этой беседы она от лица НБУ заявила о том, что у неё есть план на «чёрный день» для Украины, комментируя ситуацию с блокадой Донбасса и негативными последствиями этой блокады для экономики Украины. По мнению Гонтаревой, блокада серьёзно ударит по бюджету — государство может недополучит порядка 2 млрд долларов, передаёт replyua.net.

Валерия Гонтарева с точки зрения экономики видит две основные проблемы, которыми может обернуться блокада «ЛНР» и «ДНР» — в частности, Украина может испытать сокращение поступлений валютной выручки от металлургов, но это также чревато и увеличением спроса на валюту, ведь она нужна для угольной закупки.

Глава НБУ отметила, что у неё есть сценарий на «чёрный день», и что если металлургические предприятия на Донбассе остановятся, то руководство страны начнёт осуществлять этот сценарий, а также предпринимать антикризисные меры. 



Теги: политика, Украина, Донбасс
 
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