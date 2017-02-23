- Эксперт: частичное повышение цен на продукты не связано с повышением «минималки»07:40
- Переселенцам поможет Ватикан 21:54
- Ляшко просит СБУ открыть уголовные дела на депутатов с двойным гражданством21:30
- Угроза полномасштабного вторжения сохраняется, на границе стоит 50-тысячная армия России – Порошенко20:47
- Антифашистские" неонацисты-наемники меняют Донбасс на более денежные горячие точки20:30
- Савченко подала заявление о снятии с нее депутатской неприкосновенности20:10
- В РФ запретили денежные переводы в Украину19:00
- Предприятиям украинских олигархов грозит национализация. РФ будет поставлять кокс напрямую в Донбасс – СМИ18:40
- «Люди, выберите меня Президентом и я закончу войну на востоке!», — Тимошенко сделала шокирующее заявление в прямом эфире 17:58
- Порошшенко и Гройсман подвергнутся проверке17:38
Эксперт: частичное повышение цен на продукты не связано с повышением «минималки»
Сегодня в Украине много экспертов обсуждают, улучшилась ли жизнь украинцев после повышения «минималки»? Эксперт социальной политики Института общественно-экономических исследований Евгений Гороховец в эфире «Громадського радио» высказал свое мнение относительно повышения минимальной зарплаты до 3200.
«Мы посчитали, что дополнительная нагрузка на бизнес после повышения составит 42 – 48 миллиардов гривен. Фонд оплаты труда работников в течение 2016 года составлял около 300 миллиардов гривен. Увеличение фондов составит лишь 15%. Если учитывать цифры, которые дает Минэкономразвития, а в последнем отчете они утверждали, что уровень теневой экономики в Украине составляет 35%, то я считаю, что у предприятий есть резерв для повышения зарплаты, не слишком влияя на инфляционные процессы», – отметил Евгений Гороховец.
По его словам, заметно некоторое повышение цен на продукты первой необходимости, которые покупают люди, имеющие доход в пределах минимальной заработной платы. Является ли это влиянием повышения минимальной зарплаты? Скорее всего, нет. «На самом деле рынок не успел почувствовать увеличение массы денег. Это сезонные процессы, которые подтверждают динамику рынка», – отметил эксперт.
Источник: http://replyua.net
Теги: Донбасс, цена, продукты, повышение
- Капуста дешевеет, а бензин - наоборот
- Цены в ноябре. Сахар потеряет четверть стоимости, а рис станет на 10% дороже
- Эх, и стойкая ж морковь! ТОП-12 основных продуктов
- Губернатор Донецкой области "взялся" за рыночных торговцев
- С 1 декабря быттехника и одежда стали дешевле. А "постные радости" - дороже
- Весенняя "революция": грибы и яйца штурмуют наши кошельки
- В мариупольской библиотеке читали стихи о "бандеровцах", плюющих в Азоское море 22:31
- Из-за блокады на Донбассе Москва решила сама поставлять коксующийся уголь в "ЛДНР"19:53
- Возродился кинологический центр Донетчины19:24
- Предприятиям украинских олигархов грозит национализация. РФ будет поставлять кокс напрямую в Донбасс – СМИ18:40
- Захарченко заявил об увеличении спроса на «паспорта» «ДНР»16:44
- Москва продолжает оккупацию Украины16:40
- Донецк и Макеевка остались без «Лайфа»16:20
- В Белоруссии будут избирательно разрешать въезд жителям Донбасса с документами "ЛДНР"16:10
- Боевики вели огонь по защитникам Мариуполя из БМП и минометов 13:55
- Обнародованы фамилии тысяч погибших на Донбассе россиян13:15
- Женщины побьют рекорд по продолжительности жизни — ученые 07:20
- Россия устроила проводы Чуркину в Нью-Йорке07:05
- В мариупольской библиотеке читали стихи о "бандеровцах", плюющих в Азоское море 22:31
- Переселенцам поможет Ватикан 21:54
- Ляшко просит СБУ открыть уголовные дела на депутатов с двойным гражданством21:30
- Художника из Франции замуровали в 12-тонном камне. ВИДЕО21:07
- Угроза полномасштабного вторжения сохраняется, на границе стоит 50-тысячная армия России – Порошенко20:47
- Антифашистские" неонацисты-наемники меняют Донбасс на более денежные горячие точки20:30
- Савченко подала заявление о снятии с нее депутатской неприкосновенности20:10
- Из-за блокады на Донбассе Москва решила сама поставлять коксующийся уголь в "ЛДНР"19:53
- Женщины побьют рекорд по продолжительности жизни — ученые 07:20
- Антифашистские" неонацисты-наемники меняют Донбасс на более денежные горячие точки20:30
- Чем имбирь полезен для женщин: ТОП-3 уникальных свойства19:18
- 10 привычек, способных изменить жизнь16:31
- Весенний авитаминоз: 6 необычных признаков того, что вам не хватает витаминов16:19
- 50 заданий для подростков: в сети запустили альтернативу «Синему киту»13:58
- 10 причин, почему нужно регулярно высыпаться09:10
- Масленица-2017: блины для Украины «взлетели» в цене на 20-25%07:15
- Детские суициды из-за «групп смерти»: советы родителям от киберполиции19:45
- Масленица: обычаи на каждый из дней17:40
- Карпатський віщун шокував передбаченнями про неньку Україну…
- В Докучаевске начались страшные бои: первые подробности
- Кабмин определит «обеспеченных» пенсионеров и заставит выбирать между работой и пенсией
- Во вторник утром решится судьба блокады Донбасса
- Экс-разведчик: Ситуация на пределе. Назревает третий Майдан
- Кобзон послал ДНР ко всем чертям: Такой страны не существует!
- Все на Майдан: кто сегодня будет «взрывать» Киев
- Названа неожиданная причина заоблачных платежек за тепло
- Экс-советник Путина раскрыл план полномасштабного вторжения в Украину
- Донецк и Макеевка остались без «Лайфа»