Эксперт: частичное повышение цен на продукты не связано с повышением «минималки»

23.02.2017 07:40

Сегодня в Украине много экспертов обсуждают, улучшилась ли жизнь украинцев после повышения «минималки»? Эксперт социальной политики Института общественно-экономических исследований Евгений Гороховец в эфире «Громадського радио» высказал свое мнение относительно повышения минимальной зарплаты до 3200.



«Мы посчитали, что дополнительная нагрузка на бизнес после повышения составит 42 – 48 миллиардов гривен. Фонд оплаты труда работников в течение 2016 года составлял около 300 миллиардов гривен. Увеличение фондов составит лишь 15%. Если учитывать цифры, которые дает Минэкономразвития, а в последнем отчете они утверждали, что уровень теневой экономики в Украине составляет 35%, то я считаю, что у предприятий есть резерв для повышения зарплаты, не слишком влияя на инфляционные процессы», – отметил Евгений Гороховец.



По его словам, заметно некоторое повышение цен на продукты первой необходимости, которые покупают люди, имеющие доход в пределах минимальной заработной платы. Является ли это влиянием повышения минимальной зарплаты? Скорее всего, нет. «На самом деле рынок не успел почувствовать увеличение массы денег. Это сезонные процессы, которые подтверждают динамику рынка», – отметил эксперт.

Источник: http://replyua.net