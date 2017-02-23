Как поменяется Арка дружбы народов в Киеве

23.02.2017 16:35

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что из Арки дружбы народов нужно убрать скульптуру, где двое трудящихся держат серп и молот

Об этом сообщает 44.ua.

Эксперт отметил, что сама арка и скульптура Переяславской рады не попадают под закон о декоммунизации.

«Согласно закону о декоммунизации должна быть демонтирована скульптура, где двое мужчин держат изображение серпа и молота», — добавил Вятрович.

Также институт направил обращение к столичным властям, где указан перечень памятников и памятных знаков, которые подлежат демонтажу.

Кстати, на сайте президента создана петиция с предложением декоммунизировать Киевское море.

Кроме того, декоммунизация Вятровича обернулась дракой в центре Киева.

Источник: politeka.net