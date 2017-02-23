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Как поменяется Арка дружбы народов в Киеве
Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что из Арки дружбы народов нужно убрать скульптуру, где двое трудящихся держат серп и молот
Об этом сообщает 44.ua.
Эксперт отметил, что сама арка и скульптура Переяславской рады не попадают под закон о декоммунизации.
«Согласно закону о декоммунизации должна быть демонтирована скульптура, где двое мужчин держат изображение серпа и молота», — добавил Вятрович.
Также институт направил обращение к столичным властям, где указан перечень памятников и памятных знаков, которые подлежат демонтажу.
Кстати, на сайте президента создана петиция с предложением декоммунизировать Киевское море.
Кроме того, декоммунизация Вятровича обернулась дракой в центре Киева.
Источник: politeka.net
Теги: Донбасс, Киев, арка
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