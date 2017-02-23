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Как восстанавливают украинское вещание на Донбассе

23.02.2017 13:40
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Как восстанавливают украинское вещание на Донбассе

По состоянию на конец 2016 года вещание украинских теле- и радиокомпаний было восстановлено в 29 населенных пунктах Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил председатель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова, сообщает Корреспондент со ссылкой на Укринформ.

"Было возобновление вещания в 29 населенных пунктах на Донбассе", – сказал он.

По словам Артеменко, сейчас на Донбассе осуществляют вещание 30 телевизионных компаний и 31 радиокомпания Украины.

 

Источник: from-ua.com



Теги: Украина, Донбасс, телевидение
 
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