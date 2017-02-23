Канада поддержит Украину в борьбе против российской агрессии

23.02.2017 10:45

Канада разрабатывает широкий план поддержки Украины в противодействии агрессии Российской Федерации.

Об этом заявил министр обороны Канады Харджит Саджан, сообщает «Укринформ».

«Вместе с министром Фриланд (глава Министерства иностранных дел Канады – ред.) мы находимся в процессе разработки более широкого военного плана, чтобы поддержать Украину», - сказал Саджан.

Он отметил, что канадское правительство «полностью поддерживает Украину» в противодействии российской агрессии.

Ранее группа "ИС" сообщала, что Канада отказалась идти на санкционный сговор с Россией.

Источник: http://sprotyv.info