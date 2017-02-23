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Канал «Охотник и рыболов» попал под санкции Украины

23.02.2017 15:02
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Канал «Охотник и рыболов» попал под санкции Украины

В одной из передач телеканала принял участие полковник ГРУ Генерального штаба вооруженных сил РФ

Об этом сообщил член Нацсовета по телевидению и радиовещанию Сергей Костинский, передает Politeka.

«Национальный совет ограничил для ретрансляции в кабельных сетях Украины российского телеканала «Охотник и рыболов HD» (лицензиат Роскомнадзор) из-за трансляции передачи «Звезда на крючке» с участием полковника ГРУ Генерального штаба ВС Российской Федерации Евгения Конопелькина», — сообщил Костинский.

По информации член Нацсовета, передач была посвящена службе командира батальона российского спецназа ГРУ России в Чечне, что является примером популяризации спецслужб страны-агрессора.

Решение об ограничении телеканала к ретрансляции в кабельных сетях Украины вступает в силу через месяц.




Теги: Украина, Донбасс, телеканал, санкции
 
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