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Канал «Охотник и рыболов» попал под санкции Украины
В одной из передач телеканала принял участие полковник ГРУ Генерального штаба вооруженных сил РФ
Об этом сообщил член Нацсовета по телевидению и радиовещанию Сергей Костинский, передает Politeka.
«Национальный совет ограничил для ретрансляции в кабельных сетях Украины российского телеканала «Охотник и рыболов HD» (лицензиат Роскомнадзор) из-за трансляции передачи «Звезда на крючке» с участием полковника ГРУ Генерального штаба ВС Российской Федерации Евгения Конопелькина», — сообщил Костинский.
По информации член Нацсовета, передач была посвящена службе командира батальона российского спецназа ГРУ России в Чечне, что является примером популяризации спецслужб страны-агрессора.
Решение об ограничении телеканала к ретрансляции в кабельных сетях Украины вступает в силу через месяц.
Теги: Украина, Донбасс, телеканал, санкции
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