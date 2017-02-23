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Охота на льготников: за что украинцев лишают субсидий

23.02.2017 10:00
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Охота на льготников: за что украинцев лишают субсидий

Из-за огромных затрат государство любыми способами пытается сократить расходы на льготы для населения 

Об этом пишут «Вести».

Государство в качестве компенсации льгот задолжало коммунальным компаниями уже 25,2 млрд грн. Чтобы сократить свои расходы, за льготниками открыта настоящая охота.  Банковские счета украинцев тщательно проверяют – при любых намеках на что-то «лишнее», тут же лишают субсидий.

Вопреки росту тарифов, в январе 2017 года число семей, которые получают субсидии, по сравнению с декабрем прошлого года сократилось на 425 073. Тем временем в Украине уже начали открывать дела в отношении граждан, которые скрывали покупки свыше 50 тыс. грн, чтобы получить субсидию.

Юрист Ростислав Кравец подтверждает тенденцию.  «Службы уполномочили проверять счета, депозиты, тем самым раскрывая банковскую тайну, декларации и реестры. Если из налоговой была получена информация о том, что человек купил себе телевизор, машину или даже лекарств более чем на 50 тыс. грн, то считают, что его нужно лишить субсидии, и обращаются в суд», - говорит эксперт.

 

Источник:  politeka.net

 



Теги: Донбасс, льгота, субсидия
 
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