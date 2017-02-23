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"Похищение" Гончаренко оказалось спецоперацией СБУ
О похищении народного депутата Алексея Гончаренко стало известно сегодня в 14:00. Спустя полтора часа прокуратура Одесской области созвала брифинг, на котором рассказала о подробностях инцидента. Оказалось, что Гончаренко жив-здоров и участвовал в спецоперации по поимке злоумышленников, сообщает телеканал 112 Украина.
Все началось с того, что в Одессе правоохранители накрыли группировку, которая организовала изготовление и распространение материалов для разжигания национальной, расовой вражды и унижения национальной чести и достоинства. У них изъяли несколько сотен экземпляров книг, пропагандирующих рознь между украинцами, русскими и евреями, а также направленных на актуализацию ненависти к украинским националистам и патриотам. Эта литература была изъята у одного из членов этой группировки.
В ходе расследования была установлена причастность членов этой преступной группы к подготовке похищения народного депутата Украины Гончаренко.
Похищение нардепа с целью нанесения ему телесных повреждений организовал Александр Кушнарев - депутат Лиманского райсовета. Таким образом, он планировал отомстить за гибель своего сына в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Как известно, в день трагедии в Одессе, Гончаренко оказался в Доме профсоюзов, фотографировался на фоне погибших и делал прямое включение в студию Савика Шустера. Его восторженные комментарии к собственному видеосообщению "…видите, это горят остатки лагеря сепаратистов…" сорвали бурные аплодисменты присутствующих в студии.
Кушнарев вместе с другими лицами обсуждал план похищения и нанесения телесных повреждений Гончаренко. Но поскольку они боялись сами его похитить и не имели таких профессиональных навыков, то начали подыскивать исполнителей именно похищения и доставки.
Документируя уголовное производство по разжиганию национальной розни, силовики узнали о планах злоумышленников и выехали на то место, где похитители должны были передать Гончаренко заказчикам для пыток.
Кушнарев с двумя своими сообщниками выехал на место в масках и балаклавах, чтобы их не могли узнать. В планах у них было нанести народному депутату телесные повреждения, а именно применять кислоту, изуродовать лицо, лишить зрения, а также переломать коленные чашечки. Злоумышленники были задержаны, у них изъяли вещественные доказательства: бутылку с кислотой и молоток.
Сам Гончаренко в эфире телеканала "112 Украина" рассказал, что его заранее уведомили о спецоперации СБУ. Ему говорили, что говорить, что делать, где появляться.
Теги: СБУ, спецоперация
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