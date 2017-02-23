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Протесты в Париже: студенты напали на полицейских
23.02.2017 17:20
В столице Франции произошли массовые столкновения студентов и правоохранителей
Как передает Politeka со ссылкой на агентство AFP, несколько сотен демонстрантов вышли на улицы города спротестом и заблокировали около десяти лицеев в Париже.
Акция проводилась в знак поддержки в знак студента Тео, подвергшегося насилию со стороны полицейских при задержании.
Отмечается, что в связи с тем, что демонстранты пытались снести заграждения полиции, плицеским пришлось применить слезоточивый газ. Некоторые протестующие также бросали в полицейских камни.
Несколько десятков участников акции были задержаны. Как минимум восьмерымбудут предъявлены обвинения в нарушении общесвтенного порядка и нападении на полицейских.
Теги: Донбасс, Париж, студенты, полиция
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