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Рада хочет упростить процесс капитализации банков
Верховная Рада планирует упростить процедуру капитализации банков. Парламентарии 235 голосами поддержали в первом чтении соответствующий законопроект, передает корреспондент УНН.
Законопроектом предлагается уменьшить сроки рассмотрения документов по капитализации банков и оптимизировать процедуры капитализации и реорганизации банков путем присоединения для обеспечения последовательных и согласованных действий со стороны регулирующих органов.
Также проектом предлагается внедрить процедуру прекращения банковской деятельности без ликвидации юридического лица. Это позволит банкам, которые не могут выполнить требования Национального банка Украины по капитализации, оставить банковский рынок без нагрузки на Фонд гарантирования вкладов физических лиц.
Как сообщалось ранее, Верховная Рада отказалась возобновлять деятельность налоговой милиции.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, банк, Верховная Рада
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