Стало известно, зачем Гонтарева на прошлой неделе летала в США

23.02.2017 15:48

На прошлой неделе глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева провела в Вашингтоне переговоры с представителями Международного валютного фонда (МВФ) по вопросу выделения Украине очередного транша кредита в размере $1 млрд, пишет агентство "Українські новини" со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей НБУ Наталью Бондаренко, передает Гордон.

"Действительно, Валерия Алексеевна была в командировке в США на прошлой неделе. Она провела ряд встреч с аналитиками и экспертами. Среди прочего были встречи с представителями МВФ и Всемирного банка", – отметила Бондаренко.

Агентство пишет, что, по неофициальной информации, глава НБУ довольна результатами встреч. Ожидания, что очередной транш кредита МВФ можно будет получить в ближайшее время после решения "технических вопросов", сохраняются, говорится в сообщении.

Источник: from-ua.com