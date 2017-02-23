Страхи президента: почему Порошенко прячется от украинцев

23.02.2017 11:15

Власть встретила третью годовщину расстрелов на Майдане «испуганной и растерянной», потому что за эти годы мало что сделано, а смотреть в глаза людям все невыносимее

Такое мнение у себя в Facebook выразил журналист Дмитрий Гнап, передает Politeka.

Журналист отмечает, что власть в третью годовщину расстрелов на Майдане выглядела очень испуганной.

«Президент садами-огородами пробирается на Институтскую, чтобы возложить цветы. Клетки в центре города», — напоминает Гнап.

Президент Петр Порошенко объясняет меры безопасности множеством изъятого оружия, но это похоже только на самоуспокоения, ведь два года назад, когда война с РФ была в самом разгаре, этих «мифических провокаторов» в центре Киева боялись меньше.

На самом деле, считает Гнап, с каждым годом, президенту и другому руководству страны все невыносимее смотреть в глаза людям, ведь мало что сделано, а за некоторое из того, что делается, могут и «выпороть публично».

«Поэтому Порошенко скрывается от журналистов и откладывает большую пресс-конференцию. Гройсман вместо своей пресс-конференции, собирает посиделки с экспертами. Аваков «офзерекордз» общается с блоггерами», — констатирует журналист.



