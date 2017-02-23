Толерантность или безумие? Супрун хочет ввести в официальные документы третий пол

23.02.2017 18:47

Министерство здравохранения Украины согласовывает документы, предусматривающие возможность трансгендерности, сообщает журналист Орест Сохар на своей странице в Facebook, передают Украинские Новости.

"В рамках внедрения семейной медицины Министерство здравоохранения согласовывает сейчас Декларцию о выборе врача по оказанию первичной помощи. Так вот, в графе "Пол" три позиции: М / Ж / Н. То есть - НЕТ.

Трансгендеров у нас единицы на всю страну, зато в медицине невероятное количество других проблем ... но Минздрав определил свои приоритеты", - написал он.

"Если мы так и дальше пойдем черпать "мировые ценности", то скоро запретим называть родителей папой и мамой, потому что в гомосексуальных пар на форуме мам и пап", - добавил журналист.

"Хочу подчеркнуть: документ одобрен министром и проходит формальное согласование у подчиненных госпожа Ульяны", - отметил он.

Источник: from-ua.com