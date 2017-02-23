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Украина обозлилась на Беларусь из-за «паспортов Л/ДНР»
В Киеве назвали решение Беларуси впускать с сепаратистскими документами заигрыванием с Москвой
Заместитель министра юстиции Украины Наталья Севостьянова осудила решение властей Беларуси избирательно впускать в страну граждан Украины с фейковыми паспортами самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР», передает Лига.нет.
Чиновник считает, что в подходе белорусских властей «больше политики, чем права».
«В Беларуси сложная политическая ситуация уже не первый год, в последнее время видим заигрывание с РФ, — и вот результаты. С одной стороны идет заявление, где мы говорим, что это действительно самопровозглашенные «республики» и мы не признаем документы, но чтобы как-то подыграть России, оставляем за собой возможность «в индивидуальном порядке» регулировать возможность пересечения границы», — пояснила чиновник.
Севостьянова отметила, что такое решение официального Минска «невозможно и нецивилизованно» с юридической точки зрения.
«Ни одна страна мира не позволит пересекать свою границу в режиме, когда пограничник решает, какая у тебя жизненная ситуация», — заявила она.
По мнению замглавы Минюста, решения Беларуси «является сигналом» необходимости принятия законов, жестко регулирующих отношения с временно оккупированными территориями Донбасса.
Напомним по словам главы управления информации МВД Беларуси Константина Шалькевича«ДНР» и «ЛНР» являются непризнанными территориальными образованиями, в связи с чем документы, выданные соответствующими органами «ЛДНР», также являются недействительными на территории Республики Беларусь.
Однако Минск оставляет а собой право выборочно допускать людей с документами из «ЛДНР» и что каждый случай въезда будет рассматриваться индивидуально.
Теги: Донбасс, Беларусь, паспорт, ДНР, ЛНР
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