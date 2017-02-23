Украине придется закупать молоко за границей

23.02.2017 16:08

В текущем году доля импортных молочных продуктов на украинском рынке может вырасти до тридцати процентов, информирует replyua.net со ссылкой на UBR.



В Экономическом дискуссионном клубе сегодня заявили о том, что в 2017 году производство молочной продукции в нашей стране не сможет превысить прошлогодних результатов, и общее количество произведенной продукции составит порядка 10,3 миллионов тонн, и это даже на один процент меньше, чем в прошлом году. Собственное производство молочного сырья в Украине продолжает сокращаться, и из-за стремительного увеличения стоимости отечественной молочной продукции импорт может возрасти до тридцати процентов. Кроме того, в Украине может сократиться потребление молочных продуктов.



Нормой на одного человека в год считает 380 килограммов молочной продукции, однако в текущем году потребление молочных продуктов из расчета на одного человека снизится до 208 килограммов. Главными поставщиками молочной продукции в Украину станут Финляндия, Франция, Германия и Польша. Напомним, что молоко стало рекордсменом в Украине по темпам роста стоимости среди всех продуктов за последние месяцы.