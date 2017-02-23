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Україна має лише один спосіб повернути собі Крим
Президент України Петро Порошенко затягує процес створення робочої групи, в складі якої буде Конституційна комісія, для початку підготовки змін до Конституції України щодо Автономної республіки Крим. Про це розповів народний депутат від фракції «Блок Петра Порошенка» Рефат Чубаров, передає replyua.net.
За його словами, президент України дещо запізнюється з ініціативою формування робочої групи, в складі якої будуть представники Конституційної комісії. «Наразі ми всі чекаємо крок від пана Петра Порошенка», - наголосив нардеп. В той самий час він висловив свої сподівання, що український лідер незабаром виступить та заявить про створення робочої групи, яка підготує зміни до Конституції України щодо пунктів, які будуть чітко визначати статус Автономної республіки Крим.
Також Чубаров наголосив, що Україна має лише один шлях для повернення Криму в свій склад. «Цей шлях – право вибору кримськотатарського народу робити вільний вибір щодо своєї приналежності. Кримчани мають самі обирати, куди вони хочуть рухатись», - пояснив народний депутат. За словами Чубарова, для того,щоб використати цю можливість потрібно якомога швидше вносити конституційні зміни в розділ АРК.
Теги: Украина, Донбасс, Крым
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