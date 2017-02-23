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В Киеве вооруженные бандиты похитили мужчину

23.02.2017 13:57
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В Киеве вооруженные бандиты похитили мужчину

В Оболонское управление полиции Киева поступило сообщение от прохожего о том, что он стал свидетелем похищения человека.

По словам заявителя, мужчину в возрасте около 30 лет силой посадили в автомобиль "Опель" и увезли в неизвестном направлении. В салоне он видел двух злоумышленников. В руках у мужчины, который сидел за рулем, очевидец заметил оружие.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители выясняют все подробности и проверяют прилегающую территорию и наличие камер видеонаблюдения.

Ориентировка на розыск автомобиля передана всем столичным автопатрулям.

Сведения о событии должным образом зарегистрированы в Журнале единого учета Оболонского управления полиции. Проводится проверка.

 

Источник:  kiev.segodnya.ua



Теги: Донбасс, Киев, мужчина, похищение
 
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