В Киеве вооруженные бандиты похитили мужчину

23.02.2017 13:57

В Оболонское управление полиции Киева поступило сообщение от прохожего о том, что он стал свидетелем похищения человека.

По словам заявителя, мужчину в возрасте около 30 лет силой посадили в автомобиль "Опель" и увезли в неизвестном направлении. В салоне он видел двух злоумышленников. В руках у мужчины, который сидел за рулем, очевидец заметил оружие.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители выясняют все подробности и проверяют прилегающую территорию и наличие камер видеонаблюдения.

Ориентировка на розыск автомобиля передана всем столичным автопатрулям.

Сведения о событии должным образом зарегистрированы в Журнале единого учета Оболонского управления полиции. Проводится проверка.

Источник: kiev.segodnya.ua