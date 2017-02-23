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В Минобороны пообещали наказать офицеров, которые селили бойцов-контрактников в ужасные условия. ВИДЕО

23.02.2017 21:20
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В Минобороны пообещали наказать офицеров, которые селили бойцов-контрактников в ужасные условия. ВИДЕО

В Минобороны отреагировали на невыносимые условия проживания для контрактников в "Десне" под Киевом, сообщает ТСН.

Офицеры, которые допустили такое, будут наказаны. Об этом сегодня заявили в Черниговском медиа-центре Минобороны. Имен и должностей, причастных к скандалу ответственных служащих, пока не называют.

Накануне контрактник выложил в интернет видео, где показал, в каких условиях живут и учатся бойцы - казарму со щелями в окнах и плесенью на стенах.

Ранее группа "ИС" сообщала, что тысячу резервистов задействовали в бригадных учениях с боевой стрельбой.  

Источник:  sprotyv.info



Теги: Донбасс, военные, офицеры, ВСУ
 
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