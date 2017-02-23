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В РФ прошел митинг памяти погибших на Майдане (видео)
23.02.2017 15:30
22 февраля в Санкт-Петербурге у консульства Украины прошла акция памяти погибших во время Революции Достоинства на Майдане Незалежности
Об этом сообщает «Радио Свобода».
На митинг собралось около 40 человек, которые подходили к зданию консульства с цветами. Само шествие сопровождали полицейские авто.
Возле консульства активистов встретила группа лиц, которые поддерживали «Новоросиию». «Новороссы» были настроены агрессивно и выкрикивали оскорбления в сторону активистов.
Отмечается, что никаких потасовок не произошло.
На акции также присутствовали члены молодежного движения «Яблока» и «Солидарности», которые вместе с активистами и возложили цветы и зажгли свечи у ограды консульства.
Источник: politeka.net
Теги: Россия, Донбасс, митинг, Майдан
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