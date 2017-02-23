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В РФ прошел митинг памяти погибших на Майдане (видео)

23.02.2017 15:30
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В РФ прошел митинг памяти погибших на Майдане (видео)

22 февраля в Санкт-Петербурге у консульства Украины прошла акция памяти погибших во время Революции Достоинства на Майдане Незалежности

Об этом сообщает «Радио Свобода».

На митинг собралось около 40 человек, которые подходили  к зданию консульства с цветами. Само шествие сопровождали полицейские авто.

Возле консульства активистов встретила группа лиц, которые поддерживали «Новоросиию». «Новороссы» были настроены агрессивно и выкрикивали оскорбления в сторону активистов.

Отмечается, что никаких потасовок не произошло.

На акции также присутствовали члены молодежного движения «Яблока» и «Солидарности», которые вместе с активистами и возложили цветы и зажгли свечи у ограды консульства.

 

Источник:  politeka.net



Теги: Россия, Донбасс, митинг, Майдан
 
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