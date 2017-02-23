В "Укренерго" розповіли, коли почнуть відключати світло

23.02.2017 12:15

На сьогоднішній день на ТЕС та ТЕЦ України достатньо запасі вугілля для того, щоб станції давали безперебійну електроенергію до 20-го березня поточного року. І якщо після цього ситуація з постачанням вугілля не налагодиться, то енергетики повинні будуть вводити графіки аварійних вимкнень. Про це у четвер, 23-го лютого, повідомляє прес-центр «Укренерго», інформує replyua.net.



У повідомленні зазначається, що при умовах надзвичайних заходів компанія буде зменшувати кількість працюючих блоків на антрацитовому вугіллі та кількість блоків з резерву. Крім того, частку вироблення електроенергії на атомній електростанції збільшили на 12% (до 62 процентів). В той самий час «Укренерго» звертається до підприємств щодо перенесення робочих змін на нічний час та закликає населення знизити використання електроенергії в побуті.



«В результаті нам вдасться економити кожної доби по 12 тисяч тонн антрацитового вугілля. Для України це буде рятівна формула, яка допоможе протриматися ще досить тривалий час», - пояснили в енергокомпанії. Як відомо, наразі уряд займається вирішенням питання щодо постачання для енергетичних компаній вугілля марки «А». Кабмін працює над трьома варіантами.